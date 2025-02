Paola, ha bisogno di una Tac urgente e fa intervenire il tribunale

Non riesce a prenotare la Tac, il Tribunale ordina all’Asp di eseguirla. «Prescritte come urgenti dal suo oncologo – spiega il movimento Stella Tricolore – gli esami erano necessari per monitorare l’evoluzione del cancro e l'efficacia del trattamento chemioterapico non potevano essere eseguite nei tempi previsti per mancanza di appuntamenti disponibili. Una situazione che equivale a una condanna per chi dipende da queste verifiche per decidere le prossime mosse di una lotta per la vita». L’uomo non si è arreso. Disperato, si è rivolto al Movimento Stella Tricolore, che si batte per i valori e la dignità di tutti gli italiani.

«Con un programma ben mirato in ambito sicurezza, economia, istruzione, cittadinanza e valori, il Movimento, guidato dal presidente Donato Allocca, si è fatto carico della lotta al fenomeno delle lunghe liste di attesa, decidendo di mettere al servizio del popolo, gratuitamente, lo sportello “SOS Sanitalia”, facendosi carico di ogni spesa affinché il cittadino possa ricevere dignitosamente una prestazione medica in tempi brevi».

Grazie all'intervento del Movimento, il caso è giunto al Tribunale di Paola, che, con ha riconosciuto l'urgenza della situazione e ha ordinato all'Asp di Cosenza di eseguire immediatamente gli esami diagnostici. Un atto di giustizia che ribadisce con forza che il diritto fondamentale alla salute – garantito dall’art. 32 della Costituzione – non è rinunciabile.