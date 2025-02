Bimbi maltrattati a Paola, il Tribunale dei minori sentirà i genitori

Spenti momentaneamente i riflettori giudiziari, Paola, si è risvegliata scossa e attonita da una storia di dolore e silenzio. I due bambini, vittime di maltrattamenti, sono stati sottratti a una realtà che nessuno avrebbe mai dovuto ignorare. Ma la domanda resta: come è possibile che nessuno sapesse? Questa vicenda non è solo la storia di due piccoli lasciati soli nella loro sofferenza. È il simbolo di un sistema che, troppo spesso, si muove con lentezza o non si muove affatto. I servizi sociali, il vicinato: nessuno ha visto, nessuno ha parlato, nessuno ha agito per tempo.

L’ultimo provvedimento del Tribunale dei Minori spazza via qualche dubbio sulla vicenda dei maltrattamenti. Dopo un mese difficile e tribolato sono stati affidati alla nonna paterna e al padre. Avrebbero dimostrato di essersi quantomeno preoccupati delle condizioni dei piccoli.

I prossimi appuntamenti giudiziari sono già in calendario. Il 12 maggio alle 9 e 30 si terrà un’ulteriore udienza sempre al Tribunale dei Minori. Saranno sentiti sia il padre che la madre. La madre biologica tuttavia è adesso stata allontanata dai piccoli e agli stessi non potrà avvicinarsi così come la nonna materna. Sono state accusate di aver coperto il compagno della madre che sarebbe l’autore dei maltrattamenti. A tal proposito a breve inoltre dovrebbe esserci l’appello al Tribunale del Riesame per dibattere sulla eventuale scarcerazione del 34enne. Vedremo come si determinerà. Se accoglierà o meno le doglianze proposte dal difensore dell’uomo che si è detto innocente davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola Carla D’Acunzo. L’uomo ha risposto alle domande del giudice negando ogni addebito.