Il Gruppo Interreligioso per la Pace presenta il prossimo incontro alla Commissione Cultura di Cosenza

Il Gruppo Interreligioso per la Pace di Cosenza ha partecipato oggi a una sessione della Commissione Cultura del Comune per illustrare i dettagli dell'incontro previsto per domani, 27 febbraio 2025. L'evento, che si terrà al Comune, mira a promuovere il dialogo e la collaborazione tra diverse comunità religiose presenti sul territorio.

Durante la presentazione, i rappresentanti del gruppo hanno sottolineato l'importanza di creare spazi di confronto interreligioso per favorire la comprensione reciproca e la coesione sociale. Hanno inoltre evidenziato come l'incontro di domani rappresenti un'opportunità per discutere iniziative comuni volte alla promozione della pace e del rispetto tra le diverse fedi.

La Commissione Cultura ha espresso apprezzamento per l'impegno del Gruppo Interreligioso e ha ribadito il sostegno dell'amministrazione comunale a iniziative che valorizzano il dialogo interculturale e interreligioso. L'incontro di domani vedrà la partecipazione di esponenti di varie confessioni religiose, autorità locali e cittadini interessati a contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva e armoniosa.