Rinviata l’iniziativa “C’è posto per te” prevista per il 26 e il 27 febbraio a Cosenza

Rinviata la campagna nazionale info desk, workshop, orientamento e recruiting, “C’è posto per te”, prevista per il 26 e il 27 febbraio in Piazza dei Bruzi a Cosenza.

L’iniziativa, promossa da Sviluppo lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e realizzata in Calabria grazie alla collaborazione della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro -, Fondazione consulenti del Lavoro, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Indeed, sarà riprogrammata in altra data.