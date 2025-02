Al via anche nel Cosentino i trasferimenti per i prof, il personale educativo e gli Ata

Al via non solo i concorsi, ma anche la lunga fase dei trasferimenti. Due momenti molto attesi dal popolo della scuola, compreso quello cosentino che è in lizza con decine di migliaia di docenti e aspiranti tali. Il primo appuntamento è un’occasione per quanti una cattedra non ce l’hanno e sperano di riuscire a ottenerla grazie a questa seconda maxi selezione finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il secondo da quanti invece una cattedra ce l’hanno già, ma troppo lontano da casa oppure vogliono cambiare scuola o materia di insegnamento.

Oggi, domani e giovedì sono i tre giorni dedicati allo scritto del concorsone per la Secondaria di primo e secondo grado. La prova è organizzata su due turni: uno mattutino e l’altro pomeridiano. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle 8 per il turno mattutino e dalle 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle 9 alle 10.40 per il turno mattutino e dalle 14.30 alle 16.10 per il turno pomeridiano. Si svolgerà al computer, sarà impostata su cinquanta domande e durerà 100 minuti. In particolare, 10 quesiti di pedagogia, 15 di psicopedagogia, con particolare attenzione all’inclusione; 15 quesiti su metodologie didattiche e valutazione; 5 di Lingua inglese per la verifica delle competenze di livello B2; 5 quesiti sulle competenze digitali per la valutazione delle abilità nell’uso didattico di tecnologie e strumenti multimediali. Mercoledì scorso è stata in calendario la prova relativa alla scuola Primaria e all’Infanzia. Nelle prossime settimane, con tempi che dovrebbero essere stretti, il via agli orali.