Porto di Corigliano Rossano, spiragli sul rilancio. Tavolo tecnico alla Regione

La Regione Calabria ha convocato per il 4 marzo prossimo un tavolo tecnico, a Catanzaro, alla presenza dei sindaci dei comuni portuali, per lavorare alla Documento di Pianificazione Strategica del Sistema Portuale. Tale incontro si inserisce in quel percorso che dovrebbe fornire al più presto il Piano Regolatore Portuale per il porto di Corigliano.

Si tratta di uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico e commerciale del Porto ausonico.

Dopo anni di immobilismo e della stagnazione di quelle che sono le attività e gli interventi per valorizzare al meglio le enormi potenzialità del Porto di Corigliano, si inizia a camminare nella giusta direzione. In tal senso, l'Autorità portuale di sistema di Gioia Tauro, supportata dalla Regione Calabria, mira a delineare rapidamente una visione unitaria e proficua per i principali porti calabresi, avviando poi la programmazione urbanistica di ciascuno e il Documento di Pianificazione Strategica del Sistema Portuale dovrebbe essere pronto entro la prossima estate.