Rassegna stampa 25-02-2025 edizioni Calabria

CALABRIA

- La Regione Calabria completa la “scalata” a Sacal

- La “nonna coraggio” ha salvato i fratellini maltrattati a Paola

IN EVIDENZA

- Reggio, Lido comunale: focus del Comune su lavori, gestione e sicurezza

- Cosenza, prigionieri del traffico dopo la partita di calcio

- Vibo, Pronto soccorso ancora nel caos. Letti ammassati pure in bagno

- Impianti fermi o sequestrati. Depurazione all’anno zero nel Vibonese

- Crotone, il “Marrelli Hospital” si dota della Terapia intensiva

POLITICA

- Catanzaro, l’amministrazione Fiorita è ad un bivio. Il centrodestra pressa sui “responsabili”

- Elezioni comunali a Lamezia, vertice a Roma per la scelta del candidato a sindaco

- Elezioni amministrative nel Cosentino, in ordine sparso. In primavera solo cinque comuni al voto

- Imu e Tari non pagate, il Comune di Crotone conta di recuperare 1,5 milioni di euro

- L’ombra del dissesto sul Comune di Paola

- Cassano Ionio, Papasso traccia l’identikit del candidato a sindaco