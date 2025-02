Tanto spavento e traffico in tilt. Mattinata complicata per gli automobilisti in transito sull'A2 Salerno-Reggio Calabria (tra Cosenza e Rende) che sono rimasti imbottigliati nel traffico a causa di un tamponamento avvenuto all'altezza del chilometro 260. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente. Sotto choc una donna alla guida, intervenuto anche un mezzo del 118.