Bimbi maltrattati, il padre: “Sono la mia vita. Ho minacciato il compagno della mia ex accecato dalla rabbia”. La Procura si oppone al provvedimento di affidamento

Il caso dei maltrattamenti subiti dai due bambini di Paola continua a tenere banco. Ancor più dopo che la Procura ha deciso di impugnare la decisione del Tribunale dei minori che li aveva affidati alla nonna. E adesso il futuro dei due piccoli torna in discussione. Nel frattempo, la trasmissione Rai La vita in diretta ha intervistato il padre dei due minori. «Da quando sono con me e la nonna li vedo sereni», ha affermato, «anzi, il piccolo non vuole più vedere la madre. Loro sono la mia vita e farei di tutto per loro».

L'uomo respinge l'accusa di aver sparato contro i giornalisti. «Non è successo, probabilmente avranno sentito qualche rumore, non lo avrei mai fatto. Quanto al rapporto con i miei figli, non è affatto vero che non mi interessassi, piuttosto era il compagno della mia ex che mi minacciava dicendo che non avrei più dovuto chiamare altrimenti avrebbe ucciso i miei familiari». Poi il racconto di un episodio sospetto: «Un giorno mi chiamò la mia ex compagna dicendomi che il suo nuovo compagno terrorizzava i figli. Di sicuro stava succedendo qualcosa ma non ha avuto il coraggio di dirmelo. E anche i bimbi mi sembravano strani, erano chiusi e non felici come lo sono ora. Il piccolino aveva la mano gonfia e diceva di voler stare con la nonna. Perché ho minacciato l'uomo con un machete? Ero soltanto pieno di rabbia in quel momento per ciò che stava accadendo ai miei figli. Gli ho detto che li avrei uccisi tutti. So che si tratta di un atteggiamento sbagliato, ma volevo che sapesse che per i miei figli c'ero io. Che uomo sei a prendertela con dei bambini? E la mamma dei miei figli che per coprirlo ha dovuto abbandonare loro: non è una cosa umana».