Cosenza, caos su via Roma: parcheggio selvaggio e traffico in tilt ogni pomeriggio

Via Misasi invalicabile se non a passo di lumaca per un’ora, tutti i giorni, nel pomeriggio: dalle 15,30 alle 16,30. Un muro di veicoli che parte da piazza Cappello e termina davanti ai plessi scolastici dove intorno alle sedici escono molte classi che hanno l’orario prolungato. Per percorrere meno di mezzo chilometro a volte si impiegano anche venti minuti. Una situazione diventata insostenibile. Nell’imbuto finiscono ignari automobilisti che frequentano poco la nostra città (chi la conosce bene e sa quello che accade ogni giorni a quell’ora si guarda bene dall’oltrepassare l’incrocio con via Zara mentre i più esperti evitano proprio di imboccare via Roma-Misasi all’altezza dell’incrocio di viale Trieste con la zona della Riforma, scegliendo un altro itinerario per bypassare il blocco davanti alle scuole di via Misasi). Ma come mai il traffico va in tilt solo di pomeriggio, mentre al mattino se disagi esistono sono limitati? La manovra all’ingresso degli alunni evidentemente è più celere, mentre di pomeriggio la sosta dei genitori con tanto di auto si prolunga oltremodo. Da alcuni giorni il comandante della Polizia municipale, Scaramuzzo, ha istituito il servizio di vigilanza anche di pomeriggio. Ma il banco salta ugualmente tra doppie file, camion della spazzatura che ritirano i cartoni dai negozi, eccetera. Un altro problema che caratterizza negativamente la viabilità cittadina e che si aggiunge a quelli del post partita su via degli Stadi (ce ne siamo occupati nell’edizione di ieri) e dell’incrocio via Alarico-via Sertorio Quattromani dove molti automobilisti continuano a sfruttare la scorciatoia, svoltando a sinistra (una vera e propria curva a gomito) e rischiando di finire addosso ad altri mezzi (sta per entrare in vigore l’inversione del senso di marcia su via Trento che potrebbe limitare il fenomeno, ma nessuno ha pensato di piazzare una telecamera sul palazzo ex Carical per immortalare i furbetti? Sarebbe una soluzione utile e indolore per evitare incidenti).