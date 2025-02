La colomba di Barbagallo è la migliore d’Italia: il pasticcere di San Mango D’Aquino vince alla Fiera di Carrara

Ha portato la Calabria al successo il titolare della pasticceria gelateria “Squisito Barbagallo” di San Mango D’Aquino. Luigi Barbagallo è ancora una volta salito sul podio più alto grazie alla sua arte pasticcera e si è classificato al primo posto al campionato per la migliore colomba d’Italia svoltosi alla fiera del Tirreno a Marina di Carrara lunedì e organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria (Fipgc).

Un risultato prestigioso per il bravo artigiano sanmangese. Una vittoria saluta con entusiasmo da tutta la comunità «Un traguardo – è stato detto infatti dagli stessi amministratori comunali – che premia il talento, la dedizione e la passione per l’arte della pasticceria». «Un prestigioso riconoscimento – hanno commentato dal Municipio – che è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità, un’eccellenza calabrese di cui vantarsi come collettività».

Luigi Barbagallo ha saputo, insomma, cavalcare l’onda, investendo in qualità e trasformando la sua passione in arte, un autentico modo di espressione della sensibilità. A conferma di questa sua dedizione, già nel marzo del 2023 aveva conquistato la medaglia d’oro per il “miglior panettone classico del mondo” e successivamente un secondo posto alla competizione sul miglior pane tradizionale d’Italia per effetto di quel mix di passione, lavoro e amore portato avanti con immani sacrifici .