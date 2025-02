Ospedale di Castrovillari, ascensori guasti: disagi per pazienti e sanitari

Aumentano i disagi nel “Pasquale Ferrari”. Ai disservizi legati alle varie aree mediche sguarnite ormai del personale sufficiente, si aggiunge adesso il malfunzionamento degli ascensori. Il continuo disservizio di tre dei cinque ascensori per il pubblico, all'ospedale spoke di Castrovillari, continua a creare disagi sia per il personale sanitario che per gli utenti. Viste le reiterate lamentele ricevute, il Consigliere Regionale Ferdinando Laghi, capogruppo di “De Magistris Presidente” ha inviato una nota al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo e all’Ufficio Unico per la Sicurezza dell’Asp di Cosenza, nonché alla Direzione Medica dello spoke di Castrovillari. «Con rammarico – scrive il Consigliere Laghi – devo segnalare il mancato funzionamento di ben tre dei cinque ascensori utilizzabili dal pubblico. Il conseguente disservizio, evidentemente grave, data da oltre due anni, o con il blocco continuativo del funzionamento, ovvero con brevi periodi di possibile utilizzo. Ciò posto, nell’esercizio delle funzioni insite nel mandato assunto, con la presente invito a voler provvedere in merito, con la necessaria e opportuna celerità». Inutile dire, anche perché il disservizio va avanti da diverso tempo, che la questione potrebbe anche prendere una strada diversa. «In difetto – sottolinea Laghi – si procederà a segnalare l’accaduto alle autorità preposte alla sorveglianza, in quanto detta inefficienza lede i diritti e gli interessi del personale medico, sanitario nonché dei pazienti e utenti in genere, in special modo di coloro i quali abbiano limitazioni di diversa natura nei movimenti o nella deambulazione». Molti dei disservizi sono già stati segnalati dalle associazioni di volontariato che, ogni giorno, anche di notte, affiancano l'azione di medici e personale infermieristico. La grave situazione dell’Ospedale Pasquale Ferrari di Castrovillari è stata più volte oggetto di incontro tra rappresentanti del Comitato delle Associazioni - Avis; Avo; Amici del Cuore; Associazione Famiglie Disabili; Medici Cattolici; Solidarietà e Partecipazione e la Direzione dell'Asp di Cosenza.