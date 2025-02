Rassegna stampa 26-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Musmanno: "Niente fondi per l'Alta Velocità in Calabria". La linea Praia-Tarsia un'opportunità abbandonata da Rfi

- Rixi: "Gioia Tauro porto strategico per l'Italia, ora investimenti e nuova governance"

- Reggio, sdegno unanime dopo l’incendio delle auto dei due sindacalisti Hitachi: «Attacco ai diritti e ai lavoratori»

- Reggio, cade dalle scale rincasando: operato d’urgenza al Gom un 76enne di Acquaro di Cosoleto

- Capitale della cultura, la candidatura di Reggio: oggi l’audizione al Mic. E La Spezia si gioca la “carta” Andrea Bocelli

- Miramare, a Reggio Calabria è calato il silenzio dopo la risoluzione contrattuale

- Cosenza, caos su via Roma: parcheggio selvaggio e traffico in tilt ogni pomeriggio

- Corigliano Rossano, pronto soccorso in affanno: solo tre infermieri a turno

- Ospedale di Castrovillari, ascensori guasti: disagi per pazienti e sanitari

- La colomba di Barbagallo è la migliore d’Italia: il pasticcere di San Mango D’Aquino vince alla Fiera di Carrara