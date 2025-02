Cariati, rischia d’annegare: un giovane lo salva

Atto di altruismo sul molo tre: un giovane salva un anziano in pericolo. Una tranquilla serata di fine febbraio si è trasformata in un momento di grande eroismo e solidarietà, quando Cataldo Cotrone, un giovane del posto, ha messo in gioco la propria sicurezza per salvare un anziano in difficoltà. Intorno alle 18:30, mentre passeggiava con la sua ragazza lungo il Molo tre, il giovane ha avvertito un tonfo proveniente dall'acqua, un suono che ha immediatamente catturato la sua attenzione. Spinto da un naturale senso di responsabilità, il giovane si è diretto verso la fonte del rumore, scoprendo una scena drammatica: un uomo di circa settant'anni era caduto in acqua, dopo aver perso l’equilibrio mentre tentava di scendere dalla sua imbarcazione. L'anziano, in preda al panico, si aggrappava disperatamente a delle gomene di un'altra barca, lottando per non andare a fondo. il Giovane non ha perso tempo: dopo aver lanciato l’allerta e richiamato l’attenzione delle persone nelle vicinanze, si è tuffato. Con determinazione, ha cercato di sostenere il pensionato. Ben presto, altri passanti, colpiti dalle urla di aiuto, si sono uniti a lui, formando un’immediata catena di salvataggio. Insieme, hanno collaborato per sollevare l’anziano e riportarlo in sicurezza sul molo. Tuttavia, la paura non era ancora svanita. Stremato dal freddo e dalla fatica, l'uomo è svenuto non appena è stato adagiato a terra, lasciando i soccorritori in un momento di angoscia e attesa. Poi l’uomo ha ripreso conoscenza. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che era stata allertata da alcuni presenti.