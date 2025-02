Esercito, a Castrovillari una nuova base addestrativa

La presenza dell’Esercito Italiano nella sede di Castrovillari, a partire dal prossimo 1 marzo, verrà rimodulata attraverso la trasformazione della compagnia del 21 reggimento genio guastatori in una base addestrativa, quale sede distaccata del Comando Comprensorio di Persano, alle dipendenze Brigata bersaglieri «Garibaldi».

Lo comunica il Comando Militare Esercito Calabria. «Questa riconfigurazione, - si legge in una nota - oltre a tenere inalterato il numerico del personale effettivo, porterà ad avvicendarsi nella sede di Castrovillari, diverse unità della Brigata bersaglieri «Garibaldi» e dei reparti dell’Esercito dislocati in Calabria e nelle regioni limitrofe, che potranno usufruire delle potenzialità messe disposizione dalla nuova base addestrativa, per la condotta di esercitazioni continuative. Il 21 reggimento genio, inoltre, continuerà ad assicurare alla comunità di Castrovillari e alle zone limitrofe, la capacità di intervento in caso di pubbliche calamità, con le proprie risorse di soldati, mezzi e materiali. Tutte le attività addestrative che vedranno coinvolti gli uomini e le donne dell’Esercito - si legge ancora - saranno condotte nel pieno rispetto del territorio e delle normative vigenti in tema di tutela ambientale, inoltre, la presenza dei militari rappresenterà un ulteriore strumento per il monitoraggio della zona e per la sicurezza e la tutela del patrimonio ambientale, mantenendo solidi legami con le Istituzioni e le comunità locali. La riconfigurazione della compagnia genio di Castrovillari si armonizza perfettamente con la recente spinta che investe l’Esercito, incentrata sui Valori, sull'Addestramento e sulla Tecnologia. La sede di Castrovillari contribuirà a rafforzare il polo formativo e addestrativo della Forza Armata, capitalizzando sempre di più la preparazione del soldato, la migliore e più importante «arma» dell’Esercito».