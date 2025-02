L’Unical raddoppia nel centro storico: oggi la firma della convenzione

Palazzo dei Bruzi raddoppia sulla presenza universitaria nel centro storico. Un obiettivo al quale l’amministrazione targata Franz Caruso si è posto fin dall’inizio della consiliatura, e adesso inizia a raccogliere i primi frutti di un percorso basato proprio sul rilancio del borgo antico anche, e forse soprattutto, attraverso il coinvolgimento dell’Ateneo di Arcavacata.

Nel Complesso monumentale di San Domenico, in pratica, oltre al corso di Scienze infermieristiche, già entrato nel vivo nei mesi scorsi, prenderà corpo e sostanza pure il corso di Scienze motorie, grazie ad un altro accordo sottoscritto tra il Comune e l’Università della Calabria, iniziativa favorevolmente accolta dal Rettore, Nicola Leone. La convenzione sarà ufficialmente siglata stamattina a mezzogiorno durante una conferenza stampa convocata nel salone di rappresentanza del Municipio, alla presenza dello stesso Rettore e del sindaco Caruso. Protocollo d’intesa finalizzato alla concessione in uso di una parte dell’unità immobiliare del chiostro di San Domenico, alcuni spazi del quale, appunto, ospiteranno gli allievi di Scienze infermieristiche, che attualmente stanno svolgendo il ciclo di studi in altre sedi in quanto all’interno del Complesso monumentale nelle aule loro destinate proseguono i lavori di ripristino e ampliamento. Interventi avviati anche all’esterno dell’edificio situato accanto all’omonima chiesa, che dovrebbero terminare nel prossimo mese di settembre.

Intanto ulteriori stanze verranno utilizzate, appunto, per incrementare l’offerta formativa dell’Unical, così che ai 600 studenti di Scienze infermieristiche, presto si aggiungeranno i colleghi di Scienze motorie (circa 400), con la prospettiva di accogliere nel centro storico un migliaio di universitari, la cui presenza servirà a rilanciare la città vecchia. I dettagli del patto di collaborazione, ad ogni modo, saranno illustrati questa mattina a Palazzo dei Bruzi nel corso della conferenza stampa al cospetto dell’inquilino del Comune, Franz Caruso e del Rettore dell’Università, Nicola Leone. L’esecutivo locale crede fermamente nella rivitalizzazione del borgo antico e ha in mente una serie di progetti per rendere ancora più attrattiva tutta quell’area, al netto dei cantieri riconducibili ai Cis, i Contratti istituzionali di sviluppo, e ad Agenda Urbana, molti dei quali portati a compimento, altri in fase di realizzazione. La strada è tracciata, insomma, e lungo tale itinerario intende procedere l'esecutivo locale, puntando dritto alla rinascita di uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo, dove insistono i monumenti simbolo della città, dalla chiesa Cattedrale, al teatro Rendano, passando per le biblioteche e la meravigliosa Villa Vecchia, tanto per citarne alcuni.

Proprio la Villa Vecchia, è anch’essa interessata da lavori di riqualificazione, attivati dal Comune sempre nell’ambito dei Cis. La cura del verde è in cima alla lista degli interventi: piantati nuovi alberi e sostituiti quelli ammalorati. Anche il teatro all’aperto avrà una veste completamente rinnovata. Previsti, poi, il rifacimento della pavimentazione, la pulizia e la sistemazione dei vialetti, compreso il percorso storico che dall’anfiteatro conduce nei pressi della fontana dei 13 Canali. E ancora, l’abbellimento del bar posto all’ingresso lato piazza 15 Marzo, e qualche ritocco al chiosco situato nelle vicinanze della medesima caffetteria. Non mancherà l’impianto di irrigazione e l’efficientamento energetico, nonché il sistema di videosorveglianza.