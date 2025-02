Praia a Mare, furti e danneggiamenti nell’area nord della città. Prese di mira attività commerciali

Un supermercato, un bar e un capannone comunale sono stati presi di mira da ignoti malviventi nella notte tra martedì e mercoledì. Furti e danneggiamenti sono stati messi a segno a Praia a Mare, nell'area nord dell'abitato in corrispondenza dell’area industriale ex Marlane.

Tra l’altro oltre ad attività commerciali anche un capannone di proprietà del Comune è stato interessato dalle effrazioni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Scalea che indagano, coadiuvati dai Carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Daniele Del Gaudio. I militari stanno vagliando le immagini della videosorveglianza per verificare la possibilità di rintracciare gli autori del furto.

I malviventi hanno prima effettuato la cosiddetta “spaccata” per introdursi all’interno di un supermercato e rubare contante per circa 300 euro. Per entrare si sono introdotti nei locali dalla salumeria, creandosi un varco nella parete di cartongesso. Una volta dentro si sono diretti verso le casse. Poi hanno fatto irruzione anche in un bar attiguo dal quale sono stati rubati quasi 500 euro. I ladri hanno forzato un ingresso laterale, dopodiché hanno concentrato la loro attenzione sulla cassa automatica che è stata sradicata, portata via e infine abbandonata. I ladri si sono infine introdotti all'interno di un capannone utilizzato come deposito attrezzi e mezzi posto nelle vicinanze, di proprietà del Comune ma non hanno trovato evidentemente nulla di appetibile.

In merito il sindaco Antonio De Lorenzo ha spiegato che una parte della recinzione è stata divelta e una porta del capannone è stata danneggiata allo scopo di entrare all'interno dell'edificio, ma non sarebbe stato portato via nulla di quanto presente all'interno. Il capannone sorge nell’isola ecologica del Comune.