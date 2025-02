Santuario di San Francesco di Paola, l'annuncio della consigliera regionale Mannarino: “Pronti 9,8 milioni di finanziamento”

«Questo finanziamento rappresenta un impegno concreto per la tutela del nostro patrimonio culturale e religioso; un’azione importante volta a valorizzare un luogo che non è solo sinonimo di spiritualità ma che rappresenta il carattere identitario della nostra Regione e di tutti i devoti di San Francesco di Paola », ha dichiarato Sabrina Mannarino , consigliera regionale di Fratelli d’Italia , che ha seguito con attenzione l’iter amministrativo.

Il finanziamento, proveniente dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 , è destinato all' Ente Ecclesiastico "Provincia di San Francesco di Paola – Ordine dei Minimi" , che curerà l’attuazione degli interventi.

La Regione Calabria ha stanziato 9,8 milioni di euro per la riqualificazione, il restauro e la conservazione del complesso conventuale di San Francesco di Paola , uno dei luoghi di culto più importanti della regione e patrimonio storico di grande valore.

L’iter amministrativo è stato completato con l’approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta Regionale, che garantirà la copertura finanziaria per il completamento dei lavori tra il 2024 e il 2029 .

L’iniziativa è frutto del lavoro del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto , e della sua Giunta, che hanno destinato le risorse del FSC a interventi strategici per il territorio. Fondamentale è stato anche il contributo della consigliera Mannarino , che ha garantito un sostegno costante alla realizzazione del progetto.

L’intervento rientra in una più ampia strategia regionale di valorizzazione dei beni culturali e dei piccoli centri storici. «L’obiettivo della nostra governance è salvaguardare e riportare in auge i patrimoni storico-artistici, promuovendo parallelamente il turismo religioso per sostenere e incrementare l’economia locale», ha concluso Mannarino.