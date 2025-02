Alberghiero di Castrovillari, per gli interventi si attende la fine delle lezioni

«In estate procederemo con gli interventi necessari al perfetto funzionamento dell'Alberghiero». È quanto sottolineato dal vice presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, dopo le attività di sanificazione e l'azione di controllo effettuata dalle forze dell'ordine. Tutto per il cattivo funzionamento della condotta fognante. La problematica ha, proprio qualche settimana fa, accesso diverse assemblee degli studenti che operano nell'importante istituto cittadino, risultato carente in alcune infrastrutture che sono di servizio al nuovo Convitto.

«Ci siamo già confrontati – ha aggiunto Lamensa – coi tecnici e la dirigente dell'Istituto. Però adesso è necessario arrivare alla sospensione estiva per operare in sicurezza, quindi procedere ad interventi necessari all'attività didattica svolta dagli studenti. La Provincia di Cosenza – ha concluso Lamensa – segue da vicino questa vicenda, poiché abbiamo a cuore l'attività didattica di studenti e insegnanti, in particolare anche attraverso azioni opportune per arrivare a sigillare il tetto». L'alberghiero di Castrovillari è, coi suoi 300 studenti, uno dei più importanti luoghi di studio e formazione della città di Castrovillari e dell'intero territorio del Pollino. L'importanza del Karol Wojtyla è stata più volte misurata nel corso degli ultimi decenni, e questo grazie a tanti studenti che si sono preparati a puntino per poter operare sulle grosse navi da crociera, ma anche per implementare e migliorare la qualità dei servizi che la nostra Regione offre alla nuova economia dominante, generata dal turismo e dall'accoglienza delle buone pratiche.