I ragazzi di Sibari cancellano le intemperanze dei vandali

Quando il senso civico da parte di taluni viene meno, dall'altro lato c'è chi con un grande gesto sociale dimostra il proprio attaccamento al territorio. A distanza di poco meno di due mesi, la zona Centro Servizi di Sibari è stata, nuovamente, oggetto di atti vandalici. I muri, infatti, che erano stati tinteggiati per coprire scritte oscene e denigratorie sono tornati ad essere tela bianca per vandali in azione. Ma stavolta ad intervenire sono stati, con un gesto spontaneo e ammirevole, decidendo di rimboccarsi le maniche per ripulire le pareti imbrattate, un gruppo spontaneo di giovani cittadini di Sibari.

Il gesto ammirevole di questi ragazzi, che si sono organizzati senza voler destare clamore, ma con un solo obiettivo: restituire alla comunità un luogo decoroso. Armati di vernice, pennelli e tanta buona volontà, questi giovani hanno cancellato i segni dell’inciviltà, lanciando un forte messaggio di responsabilità e appartenenza. Non è la prima volta che il Centro Servizi finisce nel mirino dei vandali.