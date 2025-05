Corigliano Rossano, emergenza Statale 106: troppi incidenti in località Toscano

Della Statale 106 ultimamente si parla solo ed esclusivamente in termini di cifre per quel che concerne la somma da impiegare per i lavori di ammodernamento.

Eppure le cifre connesse alla Statale 106 hanno a che fare anche e purtroppo con la vita umana. Anche perché queste di cifre sono tristemente alte alla luce degli incidenti che ogni anno si registrano lungo la statale meglio conosciuta come la sala della morte.

In particolare negli ultimi mesi un tratto che ricade nel territorio del comune di Corigliano Rossano sta diventando uno dei punti maggiormente pericolosi e solo negli ultimi due mesi si sono registrati tre incidenti quasi tutti nello stesso.

Si tratta del tratto che attraversa la popolosa zona di contrada Toscano nell’area urbana rossanese. Sono già tre i sinistri che si sono registrato praticamente nello stesso punto.

Il più tragico ha riguardato la morte di una donna di 80 anni che stava facendo rientro a casa dopo aver comprato i cornetti al bar di fronte la sua abitazione.

La donna è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare, poiché è morta sul colpo.

