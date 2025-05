Cosenza, non decolla il progetto di creazione di nuove piste ciclabili in centro

L’idea resta in piedi ma per il momento giace nel cassetto. Riguarda la realizzazione di altre piste ciclabili a Cosenza, il cui indirizzo prevede il prolungamento dell’attuale tracciato. La pratica, però, è ferma poiché il Comune, avendo partecipato a un bando ministeriale, attende i relativi fondi.

L’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, infatti, ha già individuato le aree lungo le quali sorgeranno i nuovi percorsi destinati alle due ruote e conta di portare a compimento il progetto nel breve periodo. Cosenza comunque parte già da una buona base in quanto a piste ciclabili, non fosse altro perché sulla mobilità dolce aveva puntato il precedente esecutivo Occhiuto.

Il Parco del Benessere rappresenta certamente l’opera più tangibile, contornata dal verde e dalla presenza di una palestra all’aperto. Si dirama verso il Campagnano e la zona che conduce allo stadio attraversando viale Magna Grecia. Ma anche in direzione opposta, all’altezza di via Bendicenti. Nel frattempo, però, sono scomparsi i percorsi ciclabili all’incrocio di via Conforti, su via Sertorio Quattromani e in piazza Matteotti, ritenuti dall’esecutivo Caruso non aderenti alla circolazione stradale, generando ingorghi e restringimenti di carreggiata.

