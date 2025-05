Rassegna stampa 26-04-2025 edizioni Calabria

In questo i video i principali titoli di Gazzetta del Sud - edizioni Calabria in edicola oggi:

- I clan di Scilla e il ruolo nevralgico del collaboratore Carmelo Cimarosa

- Gioia Tauro, nuova illuminazione pubblica sulla SP1 e in via Roma

- Terranova Sappo Minulio, rubata la Madonna al cimitero

- “Piria” di Rosarno, via alla produzione dell’olio dedicato a Rosario Livatino

- Catanzaro, mercato illecito delle case popolari per ottenere voti alle elezioni europee

- Catanzaro, la rivoluzione della metropolitana: effetto traino per Sala e Parco Romani

- Depositate già le prime liste, a Lamezia parte la grande corsa al voto

- Crotone, si mette ordine nel servizio idrico: Sorical acquisisce anche le reti Arsac

- Ospedale Jazzolino, a Vibo slitta la consegna dei lavori: in “cassa” mancano 3 milioni di euro

- Cosenza, non decolla il progetto di creazione di nuove piste ciclabili in centro

- Corigliano Rossano, emergenza Statale 106: troppi incidenti in località Toscano