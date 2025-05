Castrovillari, quelle mille emergenze nel Pronto soccorso del “Ferrari”

Necessaria la riapertura del “nuovo” Pronto Soccorso. Da alcuni mesi, infatti, l'Unità operativa più importante dell'ospedale “Ferrari” è al centro di una robusta attività di restyling. Lavori di ristrutturazione che necessitano di diversi altri mesi di attesa. Il passaggio sarebbe stato programmato per riprenderlo in quelle che debbono o dovrebbero essere le funzioni base del soccorso immediato.

Il problema, ora, è che il vecchio Pronto Soccorso, area in cui sono state spostate tutte le emergenze, i posti sono esigui per degenti di sesso opposto ed il periodo pasquale ha prodotto una sorta di esplosione delle emergenze, alcune risoltesi bene, mentre altre non proprio. Tra le segnalazioni ce ne sono alcune legate ai malati oncologici. Uomini e donne in carne e ossa. Persone vere che avrebbero la necessità d'essere trattate in luoghi adeguati, con personale numericamente valido e con posti letto che, purtroppo, mancano per le fasce fragili della società.

