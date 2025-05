Caloveto, tentano di dar fuoco a una moto: partite le indagini dei carabinieri

Una bravata o un atto di vandalismo, in ogni caso un gesto stupido che poteva avere gravi conseguenze. Nella notte tra sabato e domenica scorsi si è verificato un episodio intimidatorio nei confronti di un giovane del posto al quale ignoti hanno tentato di incendiare la moto parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Vicino al mezzo sono state rinvenute delle bottiglie di plastica bruciate e sulla stessa moto è stato cosparso del liquido infiammabile, come si evince anche dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Cropalati guidata dal maresciallo capo Gianluca Perrone, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per risalire ai colpevoli. È mistero sul motivo che potrebbe aver spinto i responsabili a un gesto simile, verso una persona stimata e rispettata da tutti. Sul brutto episodio è intervenuto anche il sindaco Umberto Mazza. “Un gesto vile, che colpisce il nostro piccolo borgo tranquillo e civile. L’ auspicio - ha aggiunto il primo cittadino - è quello che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia, esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia”