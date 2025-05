Castrovillari, il Parco del Pollino è pronto a potenziare l’organico

L’Ente Parco riavvia l’iter necessario al potenziamento dell'organico dell'Ente Parco nazionale del Pollino. Si tratta di una vera e propria sfida. Perché le professionalità sono necessarie per mantenere alti i servizi in un'area della Calabria che presenta peculiarità ambientali di grande pregio. Il commissario Luigi Lirangi, infatti, ha deciso di accelerare sull’efficienza amministrativa attraverso l’abbattimento dell’arretrato. Dopo una fase di ascolto attivo del personale dell’Ente Parco del Pollino, condotta in particolare attraverso incontri con la direzione e i responsabili dell’area, il commissario straordinario ha avviato una serie di azioni mirate a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, con un obiettivo preciso: garantire risposte più rapide ai cittadini del territorio.

