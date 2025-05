Lattarico, padre e figlia si ustionano svolgendo dei lavori all'interno del garage

Incidente domestico ieri sera a Lattarico. Un uomo, insieme alla figlia ventenne, stavano svolgendo dei lavori all'interno del garage adibito ad officina meccanica, quando, per cause ancora in corso di accertamento si sono ustionati con degli attrezzi che hanno preso fuoco. Le fiamme, forse per qualche avaria meccanica, hanno causato delle bruciature alle mani e ad altre parti del corpo del padre e della figlia ma sono stati subito portati all' ospedale di Cosenza e medicati dal personale sanitario. Leggere bruciature che hanno avuto bisogno di nessun trattamento particolare e sia l’uomo che la ragazza nella stessa serata di ieri sono rientrati a casa e stanno bene. Fortunatamente un incidente domestico che non si trasformato in tragedia.