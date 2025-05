Rassegna stampa 29-04-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

-Calabria, tributi “salati” nei Comuni infiltrati: uno studio di Bankitalia svela la beffa

-Il clima degli estremi in Calabria: Catanzaro top e Cosenza flop

-Allo Jazzolino di Vibo pazienti dietro la porta: per giorni su una barella aspettando il ricovero

Inchieste e processi

-“European ‘ndrangheta connection”: il boss di San Luca Pelle “vanchelli” dalla faida al narcotraffico internazionale

-Droga e armi tra Reggio e Milano La difesa invoca il “ne bis in idem”

-Giro di vite sulle camere ardenti

A Gioia solo nei locali delle SMS

-Sfruttamento dei lavoratori a Catanzaro, in quattro rinviati a giudizio I NOMI

-Cronaca

-Sersale, pensionato costretto a dormire in auto per sfuggire a una babygang

-Palazzo di giustizia a Reggio, avanti tutta: raddoppiano le maestranze

-Unical: al voto per eleggere il rettore, i direttori e gli studenti del Cnsu. I candidati