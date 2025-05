Unical: al voto per eleggere il rettore, i direttori e gli studenti del Cnsu. I candidati

All’Unical si apre una nuova stagione elettorale. In vista della scadenza del mandato del rettore Nicola Leone, fissata per il primo novembre, l’ateneo si prepara a rinnovare i suoi principali organi di governo. In queste settimane sono in corso le elezioni dei 14 direttori di dipartimento, figure centrali nell’organizzazione interna. Una volta conclusa questa fase, l’attenzione si sposterà sull’elezione del nuovo rettore.

Accantonata l’ipotesi di una proroga del mandato a Leone — ipotesi che aveva suscitato sorpresa in diversi ambienti accademici — iniziano a circolare i primi nomi dei “papabili”. Tra i possibili candidati figurano: Gianluigi Greco, ordinario di informatica e direttore del dipartimento di matematica e informatica dal 2018 fino al prossimo 31 ottobre, e Patrizia Piro, ordinaria di costruzioni idrauliche, marittime e idrologia, che ha recentemente lasciato l’incarico di prorettrice per ragioni personali.

