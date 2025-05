Castrovillari, spiragli di speranza per il rilancio del terminal dei bus

Flebili segnali di rilancio dell’autostazione e dell’avvio della mobilità sostenibile. Attivata una postazione “e-bike sharing” nel piazzale delle autolinee. Dentro ci sarebbe la volontà di collegare, e questo attraverso la mobilità sostenibile, i comuni di Castrovillari, Cosenza, Catanzaro e Palmi. Un progetto ambizioso, almeno quello proposto al netto delle problematiche preesistenti, con l'iniziativa lenisce solo in parte le carenze manutentive di alcuni immobili in disuso.

La nuova postazione è sempre un segno vitalità che si unisce al recupero di una vecchia locomotiva, alla rivisitazione dei locali nell'impianto centrale della stazione dei pullman e, soprattutto, all'utilizzo di alcuni capannoni nel periodo delle vaccinazioni Covid. Quasi tutta l'infrastruttura, però, sembra sottoutilizzata, anche in virtù della costruzione di un impianto per l'accoglienza dei pullman di lunga tratta ormai funzionante nelle immediatezze dello svincolo autostradale di Frascineto. Non sarebbe male un progetto che possa portare all'arrivo dell'Alta velocità oppure la creazione di una centrale per lo smistamento delle merci o di prodotti agroalimentari.

