Don Guido, il parroco aggredito a Bonifati: “Non facciamoci rubare la gioia”

Non ha voluto rilasciare dichiarazioni don Guido Quintieri, che mantiene un silenzio assoluto su quanto gli è accaduto. E si limita a rinviare al breve messaggio rivolto alla comunità, diffuso subito dopo aver subito domenica scorsa la grave aggressione di cui abbiamo riferito ieri. «Cara comunità – ha scritto don Guido – alla luce di quanto accaduto alla fine dell’Eucaristia, non facciamoci rubare la gioia. Vi invito pertanto a pregare oggi e lo faremo domenica prossima per questa persona e per le vulnerabilità che affliggono la nostra comunità, affinché il Signore possa guarire ogni ferita. Buona Misericordia a tutti».

La serenità dei minuti successivi alla messa domenicale e la volontà di tornare a casa da parte del giovane parroco, lo ricordiamo, sono state bruscamente turbate da una improvvisa aggressione verificatasi sul sagrato della chiesa del Rosario. Un uomo, visibilmente alterato, gli si è avvicinato con fare minaccioso, strattonandolo violentemente per alcuni minuti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale