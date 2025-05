Mormanno, auto contro un muro: muore un 67enne di Scalea

È in mezzo alla periferia più settentrionale della Calabria, nella campagna più silenziosa e remota di contrada Campolongo, tra Campotenese e Mormanno, che si è consumata una tragedia. Su quella strada che si stringe improvvisamente come una insidia tenace nella solitudine, ieri pomeriggio, il tempo è sembrato, improvvisamente, collassare quando un uomo di 67 anni, originario del Napoletano ma residente a Scalea, ha perso la vita al volante della sua utilitaria.

La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata finendo contro un muro. Il conducente sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castrovillari (capo squadra Vincenzo Sparano) intervenuti per rimuovere il 67enne intrappolato nell’ammasso di lamiere informi della sua auto. Le forze dell’ordine giunte da Mormanno hanno lavorato per ore per ricomporre la trama di un pomeriggio tragico, un pomeriggio di lacrime e dolore.