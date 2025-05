Omicidio Bergamini, l'avvocato Anselmo: “Sul ricorso dei pm decide la Corte d'appello”

Toccherà alla Corte d’assise d’appello di Catanzaro decidere sul ricorso avanzato dalla procura di Castrovillari sulla condanna di Isabella Internò. Lo ha deciso oggi la Corte di Cassazione.

L'ex fidanzata di Denis Bergamini era stata condannata dal tribunale di Cosenza a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario per la morte del calciatore del Cosenza Calcio, deceduto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico. Secondo i pm, non avrebbero dovuto essere riconosciute all’imputata le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate. «Oggi - ha scritto sulla sua pagina Facebook l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini - si è tenuta udienza davanti alla Corte di Cassazione nella quale la difesa di Isabella Internò ha tentato di far dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dalla procura di Castrovillari contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’assise di Cosenza che ha condannato l’imputata a sedici anni di reclusione per l’omicidio di Denis Bergamini. Questione di pena, in sostanza. Per noi dovrà invece pronunciarsi sulla questione la Corte d’assise d’appello di Catanzaro il 21 ottobre. E così ha deciso anche la Cassazione ora».