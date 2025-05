Primo Maggio, assalto ai treni per la costa tirrenica: disagi e ritardi sulla tratta Cosenza-Paola

Ieri giovedì Primo maggio è stata una giornata che definire caotica, per ciò che concerne i trasporti sul Tirreno Cosentino, è un eufemismo. Non servivano, infatti, doti profetiche per immaginare un vero e proprio esodo, soprattutto di giovani e giovanissimi, da Cosenza verso le località balneari del Tirreno nella giornata festiva del Primo maggio, complice il bel tempo previsto. Molti hanno scelto di spostarsi anche in treno.

Affollatissimo, infatti, il convoglio partito da Cosenza alle 10:33 e diretto a Paola, che ha accumulato un ritardo di venti minuti a causa della lunga sosta presso la stazione intermedia di Castiglione, dove attendevano numerosi altri passeggeri. Il personale di Trenitalia si è trovato a gestire una situazione complessa, cercando di far salire tutti a bordo. I viaggiatori, stipati come sardine, sono infine riusciti a raggiungere la destinazione.

Scene simili si sono ripetute anche la sera, sul treno in partenza da Paola alle 20:15. Tuttavia, in questo caso, non è stato permesso viaggiare in piedi: chi non ha trovato un posto a sedere è stato indirizzato verso un secondo convoglio predisposto appositamente per la tratta di ritorno verso Cosenza. Anche in questa circostanza non sono mancati i disagi: i passeggeri del primo treno sono stati infatti fatti scendere a Castiglione per proseguire il viaggio sul secondo treno, arrivato poco dopo. L’arrivo a Cosenza è avvenuto con circa mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto.