Castrovillari, nel centro storico l’acqua arriva col contagocce

Acqua col contagocce a Castrovillari. Fa paura la stagione estiva per il quartiere antico della città. Difatti, si sarebbe allargata la lista delle emergenze per le famiglie che vivono nel piccolo borgo medievale. Molte riguardano la parte bassa: da un lato folgorato dallo spopolamento e dall'isolamento per la presenza di una sola strada di accesso, dall'altra dall'esistenza di numerose emergenze silenziose capitanate dalla carenza idrica. Allo stato vanno bene alcuni nuclei familiari. In particolare quelli aiutati dalla gravità. Mentre altri debbono accontentarsi del filo di acqua che potrebbe tramutarsi, almeno nel periodo estivo, nel secco totale. Si tratta di preoccupazioni spesso celate dal silenzio.

