Corigliano Rossano, organico della polizia ridotto al lumicino

«Vi diamo il generale, ma non i soldati». Una sola pattuglia per turno per un territorio vastissimo e nessun aumento di organico. Si riassume così la denuncia della deputata M5s Vittoria Baldino e del consigliere regionale pentastellato Davide Tavernise, riguardo alla situazione definita «paradossale» del Commissariato di Corigliano-Rossano, formalmente elevato a Distretto ma, nei fatti, «abbandonato a se stesso». I due esponenti del M5s accusano il Ministero di aver effettuato un’operazione puramente simbolica: «Il primo dirigente è arrivato, ma il numero degli agenti resta fermo a 67 unità. In pratica, non siamo un distretto. Una sola pattuglia per turno, in un territorio vastissimo che abbraccia due ex comuni e oltre 80mila abitanti, è del tutto insufficiente, soprattutto con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento della popolazione e delle criticità».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale