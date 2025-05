Cosenza, traffico e ingorghi su via 24 Maggio: resta in piedi la proposta dei varchi

L’ultimo appello è giunto dal consigliere comunale di maggioranza, capogruppo della lista “Franz Caruso Sindaco”, Ivan Commodaro. Ma della possibilità di aprire due varchi per collegare il Parco del Benessere a via 24 Maggio, s’erano già occupate tanto la commissione Lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi, quanto l’organismo Attività economiche e produttive.

Una eventualità del genere servirebbe innanzitutto a smaltire il traffico su un’arteria attraversata giornalmente da migliaia di veicoli, anche pesanti, e favorire l’accesso in un rione molto popolato, dove insistono negozi ed esercizi commerciali di vario genere. Sono stati proprio i residenti a rivolgersi per primi all’amministrazione comunale, che a dire il vero è impegnata da più tempo a ricercare delle soluzioni, interloquendo principalmente con la Regione, poiché esisterebbero dei vincoli che al momento non permetterebbero interventi in tal senso, almeno nell’immediato.

