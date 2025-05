Il Gruppo Interreligioso di Cosenza lancia un appello per la pace: “La guerra non è mai la soluzione”

Alla luce dei tragici conflitti in corso in varie parti del mondo, il Gruppo di Dialogo Interreligioso per la Pace di Cosenza ha diffuso un comunicato per richiamare l’attenzione della società civile e delle istituzioni sull’urgenza di promuovere la cultura della pace. Una presa di posizione chiara, che invita tutti — credenti e uomini di buona volontà — a non rimanere indifferenti di fronte alla violenza che colpisce vittime innocenti.

«I tragici avvenimenti di questi giorni, con tante guerre in atto nel mondo, interpellano tutti i credenti e gli uomini di buona volontà», si legge nel testo. «Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tanta violenza, alla morte di innocenti (bambini, donne, anziani) sacrificati in nome della ragion di Stato. La guerra non è mai la soluzione ai conflitti e con la guerra nessuno può dirsi vincitore».

Il gruppo ricorda anche le parole di Papa Francesco, che pochi giorni fa ha ribadito: «Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra», un appello che si ricollega idealmente a quello lanciato da Giovanni Paolo II nel celebre incontro interreligioso per la pace svoltosi ad Assisi il 27 ottobre 1986.