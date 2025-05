Il mantello di San Francesco di Paola torna al mare: fede e devozione lungo la costa tirrenica VIDEO

Il 3 maggio di ogni anno, in occasione delle festività patronali, viene ricordato il patrocinio di San Francesco di Paola sulla gente di mare italiana, proclamato da Papa Pio XII il 27 marzo 1943 con il breve pontificio “Quod Sanctorum Patronatus”.

Dopo anni di attesa, e grazie alle favorevoli condizioni meteo, la celebrazione ha ritrovato il suo valore simbolico più autentico. Nel pomeriggio, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Lega Navale Italiana e i Vigili del Fuoco, la preziosa reliquia del Sacro Mantello di San Francesco ha lasciato il Santuario di Paola per raggiungere via mare il vicino porto di Cetraro.

Un suggestivo corteo di imbarcazioni ha scortato la reliquia lungo il tratto tirrenico calabrese, rievocando idealmente il celebre miracolo dello Stretto di Messina, che da secoli alimenta la devozione popolare verso il Santo Patrono.