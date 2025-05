Ospedale di Praia a rischio chiusura. Disagi nello spoke Paola-Cetraro

La sanità sul litorale tirrenico cosentino rischia di rimanere orfana del nosocomio di Praia a Mare e di mandare in tilt l’intero sistema che dovrà essere sostenuto dalle già carenti strutture di Paola e Cetraro. Lo spoke Paola-Cetraro negli effetti da tempo sta servendo tutta la costa e non si sa per quanto tempo potrà reggere il confronto con un carico sempre maggiore di esigenze. E poco importa se un paziente dell’Alto Tirreno ci metta, per raggiungere in ambulanza uno dei due presidi, quasi un’ora e mezza. Il Consiglio di Stato ha difatti messo la parola fine alla lunga querelle per la riattivazione dei servizi dell’Ospedale di Praia a Mare. La necessità era quella di ridare piena funzionalità a un presidio che nei fatti è stato depotenziato negli anni e che non riesce più a svolgere quella funzione per cui era nato.

