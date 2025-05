Cosenza, la vertenza Amaco torna nelle stanze della Regione

La Regione riapre le porte ai sindacati per discutere del futuro dell’Amaco. L’ultima volta, a dicembre scorso, sembrava si dovesse andare verso una soluzione definitiva alla crisi dell’azienda per la mobilità. Invece, la situazione è precipitata.

La nuova convocazione è arrivata a poche ore dalla celebrazione del primo maggio sulle scrivanie dei segretari regionali e territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. La delegazione sindacale verrà ricevuta dall’assessore Gianluca Gallo che tra le varie deleghe ha quella dei servizi di mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale. L’incontro si terrà martedì 13 alle ore 15 nei locali dell’Assessorato, nel Palazzo “Jole Santelli” di Germaneto. Il sindacato chiederà il passaggio del servizio Amaco a Cometra come da Statuto.

