Rende, paura per un rogo in un deposito di pneumatici a Commenda

Fiamme in un deposito di pneumatici incastrato nel piano interrato di un fabbricato, in mezzo ai palazzi che si alzano in via Bilotti, nella Rende più moderna che si sviluppa a Commenda. Tre mezzi dei vigili del fuoco sono arrivati subito dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti.

Autoscale, autopompe e tanto impegno per contenere il rogo. L’odore acre del fumo nero ha trasformato il quartiere in una camera a gas costringendo alcune famiglie a lasciare temporaneamente la propria abitazione.

Nessun rischio per l’incolumità, solo il timore di respirare i vapori sprigionati dalle gomme liquefatte. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Con l’aiuto dei pompieri cercheranno di fissare le cause dell’incendio. Per il momento non si escludono ipotesi.