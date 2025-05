Scontro tra auto e moto sulla SS106 a Cariati: due feriti (uno grave) e disagi alla circolazione

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 106 “Jonica”, al km 298,800 nel territorio di Cariati, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate, provocando il ferimento di due persone.

L’impatto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in prossimità del luogo dell’incidente per trasportare i feriti in ospedale.

A causa dello scontro, la circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni, causando forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale Anas e le forze dell’ordine — carabinieri e polizia stradale — per gestire l’emergenza e coordinare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

La foto di copertina è stata tratta dalla pagina Facebook dell'Organizzazione di volontariato Basta Vittime sulla 106