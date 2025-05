Due risse nel Cosentino: grave un giovane di Villapiana. A Trebisacce ferito un carabiniere

Due risse nel weekend: il bilancio è di due feriti – un carabiniere e un giovane in prognosi riservata – e un arresto, un cittadino straniero. Da quello che si è appreso, il primo episodio si è verificato a Trebisacce e ad avere la peggio è stato un militare dell’Arma, intervenuto insieme ad altri colleghi appartenenti alla locale Stazione guidata dal comandante Natale La Bianca, per sedare una lite tra cittadini stranieri che verosimilmente in stato di ebbrezza, stavano creando problemi alla pubblica incolumità in una delle vie principali della marina trebisaccese. I militari, che erano stati allertati da alcuni residenti che hanno chiamato il 112, hanno cercato sedato ma purtroppo uno di essi è stato aggredito. Al Pronto soccorso dell'ospedale “Guido Chidichimo" i medici agli ordini del resonsabile Giovanni Parrotta, lo hanno sottoposto a tutti gli esami diagnostici, strumentali e radiografici di routine che per fortuna hanno escluso lesioni importanti. L'aggresore è stato subito individuato, arrestato e assicurato all'autorità giudiziaria competente. Fin qui a Trebisacce.

L' altro episodio di violenza si è consumato nella vicina Villapiana, in un noto bar del borgo dopo il concerto dei Matia Bazar in piazza Dante, nell'ambito dei festeggiamenti patronali di San Francesco di Paola. Alcuni marocchini, dalle notizie trapelate, anch'essi probabilmente in stato di ebbrezza, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in quel momento pieno di clienti, ed hanno iniziato a creare disordine tra i presenti. Invitati dal titolare ad uscire, per tutta risposta i cittadini magrebini hanno iniziato ad inveire contro tutto e tutti e un giovane, C.T., 31 anni del posto, è stato ferito gravemente alla testa. Il malcapitato è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, a bordo dell'ambulanza del 118, all’ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove si trova tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. I responsabili dell' aggressione si sono dati a precipitosa fuga, ma le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri di stanza alla Caserma cittadina guidata dal comandante Luigi Potenza e dei colleghi della Compagnia dell’Arma di Cassano agli ordini del capitano Michele Ornelli.