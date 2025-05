Terranova da Sibari, in fiamme autocompattatore della società rifiuti: intervengono i vigili del fuoco

Incendio di possibile natura dolosa quello scoppiato intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Le fiamme divampate, per cause in corso d’accertamento, sono scoppiate in un centro di stoccaggio dei rifiuti solidi alla periferia dell’abitato ed hanno distrutto un autocompattatore dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri della locale stazione e, a ruota, una volante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Marco Argentano. S’indaga sulle possibili cause, non escludendo nulla al momento. Per spegnere l’incendio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castrovillari. Informato dell’accaduto anche il sindaco Francesco Rumanò si è recato sul posto per rendersi conto della situazione.