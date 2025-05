Commissariato di Diamante, firmato nella prefettura di Cosenza il contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile

Nel pomeriggio odierno, in Prefettura, alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro, del Prefetto di Cosenza Maria Padovano, del Sindaco del Comune di Diamante, Achille Ordine, e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Ufficio Territoriale di Governo e il Comune di Diamante, riguardante l’immobile che verrà destinato a sede di Commissariato di P. S..

La firma del contratto costituisce attuazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 21 gennaio 2025, che, nell’ambito dell’approvazione degli schemi di pianificazione presidiaria delle forze di polizia a competenza generale per l’anno 2025, ha previsto, tra l’altro, la costituzione, in provincia di Cosenza, di un nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza nel territorio di Diamante.

L’importante risultato conseguito giunge a conclusione di un articolato percorso non privo di difficoltà, che ha visto coinvolti più attori, i quali, tutti, nel corso del tempo hanno garantito un proficuo e fattivo contributo.

Il Sottosegretario On. Ferro ha tenuto ad evidenziare, tra l’altro, che l’istituzione di un nuovo Commissariato nella zona dell’alto Tirreno cosentino rappresenta un ulteriore presidio strategico di legalità a valenza provinciale, a fini sicuramente preventivi e, all’occorrenza, repressivi.