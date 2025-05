Corigliano Rossano, controlli della Polizia su movida e lavoro nero: sanzioni e attività sospese

Lo scorso sabato sera, nell’ambito dei servizi programmatici di controllo del territorio voluti e predisposti dal Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, personale del locale Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha effettuato presidi di sicurezza e massicci controlli nei luoghi interessati dalla movida della cittadina ionica.

Con l’ausilio di personale dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza, sono stati effettuati controlli ad alcune attività esercenti la somministrazione di bevande alcoliche e la ristorazione al fine di verificare il rispetto delle cautele previste dalla normativa vigente sul lavoro nero.

Le ispezioni effettuate hanno portato ad emettere nr. 2 (due) provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, il primo per l’impiego di tre lavoratori irregolari su tre (quindi una percentuale di 100% di lavoratori presenti), il secondo per l’impiego di due lavoratori irregolari su due (anche qui 100% dei lavoratori presenti) privi, per l’appunto, di regolare assunzione.