Cosenza, ciclomotore in fiamme su viale Mancini

Ciclomotore in fiamme oggi pomeriggio nel tratto di viale Mancini che costeggia il “Marca”. Nessuna conseguenza per le persone. Il mezzo ha preso fuoco per cause ancora in corso d’accertamento. Alla scena durata alcuni minuti hanno assistito automobilisti e residenti. Il rogo ha causato una colonna di fumo. Prima che arrivasse una squadra dei pompieri per domare completamente l’incendio e le verifiche del caso è stato un automobilista noncurante del fatto che potesse esserci una esplosione a tentare di spegnere il fuoco con un estintore.