Festa della mamma a Cosenza, la Cooperativa “La Terra” in piazza per sostenere i propri progetti educativi e di integrazione

In occasione della Festa della Mamma, che verrà celebrata domenica 11 maggio, i volontari della Cooperativa Sociale “La Terra” danno appuntamento in piazza Kennedy a Cosenza per far conoscere e invitare a sostenere le attività che quotidianamente vengono svolte – da oltre 40 anni – da questa realtà sul territorio cosentino.

A fronte di una piccola donazione, infatti, sarà possibile acquistare una bustina di semi da piantare insieme alla propria mamma per veder crescere insieme il simbolo per eccellenza di questa festa: i fiori.

“Seminare, avere cura, coltivare, veder crescere è la metafora di ciò che facciamo sul territorio cosentino da oltre 40 anni – spiega Gianni Romeo, presidente della Cooperativa “La Terra” – per questo abbiamo scelto di donare dei semini e delle piantine a chi vorrà sostenere le nostre attività con una donazione. Sappiamo bene quanta fatica ci sia dietro una vita che nasce, cresce e cerca il suo spazio nella società, seppure in contesti critici – prosegue Romeo. Per questo cerchiamo ogni giorno di seminare semi di speranza con i minori e gli adolescenti più fragili, con gli adulti che fuggono dalla guerra e scelgono l’Italia come terra di approdo o di passaggio, con gli anziani e le famiglie del centro storico di Cosenza”.