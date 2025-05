Rassegna stampa 06-05-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Risorse insufficienti per i tirocinanti della Calabria. L’Anci: sono necessari fondi statali

Pubblica amministrazione, Calabria tra le cenerentole d’Europa

La crisi dei call center in Calabria, Network Contacts conferma i licenziamenti

Vibo Valentia, eseguita l’autopsia su Martina Piserà: riflettori sui medici che la visitarono

Catanzaro, il Sant’Anna perde l’accreditamento: futuro incerto per l’ex eccellenza

Lamezia Terme, ok al Piano per il diritto allo studio: previsti fondi per 3,6 milioni di euro

Bancarotta fraudolenta a Crotone, il pm: processo per Danese e la moglie

Isola Capo Rizzuto, si riapre l’istruttoria del processo Jonny

Soriano non dimentica Filippo Ceravolo, «13 anni senza giustizia»

Cosenza, commercio ambulante in un tunnel senza uscita

Lavori nei plessi scolastici di Cosenza: i cantieri dovrebbero terminare entro l’anno

Elezioni a Rende, i candidati a sindaco si sfidano sui problemi irrisolti

Corigliano Rossano, torna in campo il comitato favorevole all’autonomia